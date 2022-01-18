Вышел тизер корейской версии «Бумажного дома»

В сети появился тизер корейской адаптации шоу «Бумажный дом» для Netflix. Премьера сериала состоится на стрим-сервисе в этом году.

Ролик начинается с того, что Профессор, которого играет Ю Чжи Тхэ («Олдбой»), замышляет ограбление, стоя перед маской Сальвадора Дали из оригинального испанского сериала. Затем в тизере появляется глава группы кризисных переговоров — героиня Ким Юн Чжин («Остаться в живых»).