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Вышел тизер корейской версии «Бумажного дома»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:17

В сети появился тизер корейской адаптации шоу «Бумажный дом» для Netflix. Премьера сериала состоится на стрим-сервисе в этом году.

Ролик начинается с того, что Профессор, которого играет Ю Чжи Тхэ («Олдбой»), замышляет ограбление, стоя перед маской Сальвадора Дали из оригинального испанского сериала. Затем в тизере появляется глава группы кризисных переговоров — героиня Ким Юн Чжин («Остаться в живых»).

Кроме того, ролик раскрыл официальное название грядущего ремейка — «Money Heist: Korea — Joint Economic Area» («Бумажный дом: Корея — Объединенная экономическая зона»).

Режиссером проекта выступил Ким Сон Хон, известный по сериалам «Голос», «Игра лжецов», «Гость» и «Черный», а сценаристом — Рю Ен Чжэ («Поезд в Пусан-2»). Шоу спродюсировал Алекс Пина — шоураннер «Бумажного дома».

Роль Берлина исполнил Пак Хэ Су из нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

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