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Что мы будем покупать и как жить в течение 2022-го? Прогноз Euromonitor

Денис Ламехов
Сегодня в 15:13

Исследовательская компания Euromonitor International опубликовала доклад, в котором описала главные, на ее взгляд, тенденции на ближайший год, связанные с изменениями в обществе, потреблении и образе жизни во всем мире. «Афиша Daily» выбрала основное из материала.

«Мы видим, что средний класс начал переосмыслять свои траты. Но мы замечаем, что и за его пределами все начинают быть значительно более экономными», — говорит один из авторов исследования Элисон Ангус в комментарии к докладу для The Wall Street Journal. Всего Euromonitor выделяет 10 главных трендов.

Поиск альтернатив

Из‑за ограниченности в ресурсах и проблем компаний с международными поставками из‑за пандемии — с ними столкнулись, например, IKEA и Uniqlo — покупатели ищут альтернативы привычным товарам. Они переключаются на лучшие из доступных альтернатив.

Euromonitor говорит, что потребители все больше обращают внимание на местных производителей, бывшие в употреблении товары, совместные онлайн-покупки, аренду вещей и сервисы доставки по подписке. Существует и другой полюс в поиске альтернатив — готовность заплатить больше, но получить необходимый товар.

Внимание к окружающей среде

Более 60% опрошенных Euromonitor потребителей заявили, что снижают уровень воздействия на среду и климат, в том числе отказываются от пластика, уменьшают объем пищевых отходов и отдают отходы в переработку. «Покупатели начинают все больше осознавать собственный вклад в состояние природы планеты», — указано в исследовании.

Gen Z и предшествующее ему поколение миллениалов — основной драйвер перемен. При этом 43% представителей бизнеса назвали нежелание потребителей платить больше за экологичные товары одной из главных помех к выходу этой тенденции в мейнстрим.

Интерес старшего поколения к цифровому пространству

К 2040 году число людей, достигших 60-летнего возраста, составит более 2 млрд. Исследователи сообщают, что 60% опрошенных старше 60 лет хотя бы раз в неделю пользовались соцсетями. Euromonitor отдельно упоминает рост их интереса к TikTok.

Также они все активнее используют банковские приложения (45% респондентов делают это по меньшей мере еженедельно), сервисы для отслеживания состояния здоровья и образовательные платформы.

Увеличение числа инвесторов-любителей

Рост финансовой грамотности, наличие отложенных средств — в том числе во время локдаунов — у части населения, а также доступность приложений для инвестирования привели к увеличению числа непрофессиональных инвесторов. Эта сфера теперь не ограничивается одной лишь Уолл-стрит, говорят в Euromonitor.

Компания отмечает рост числа понятных для потребителя финансовых платформ и сервисов, включая банковские. Исследователи говорят о потенциале для развития альтернативных способов оплаты товаров — с помощью криптовалют и рассрочки.

Перемены в ценностях и образе жизни

В материале отмечается рост числа людей, которые готовы тратить больше средств не на вещи, а на проживание определенного опыта, получение эмоций. Здесь же — интерес к психическому здоровью и самочувствию, более четкое разделение личной жизни и работы, а также увеличение доли опрошенных, которые говорят о значимости убеждений и ценностей в их жизни.

Метавселенные

Аналитики отмечают рост интереса к играм и игровым вселенным, а также развитие технологий дополненной реальности, особенно в условиях разъединенности во время пандемии. Интернет постепенно движется к модели метавселенной — в ней пользователи будут общаться в трехмерных цифровых пространствах, где виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. С 2017 года продажи таких устройств выросли на 56%, говорят исследователи.

Интерес к вторичному рынку

33% опрошенных сообщили, что они покупали бывшие в употреблении вещи по крайней мере один раз за последние несколько месяцев. Основные факторы этого — экономические и экологические.

Аналитики отдельно отмечают интерес к винтажной и произведенной ограниченным тиражом одежде, феномену медленной моды, которая противопоставляет себя массмаркету за счет уникальности и большей этичности. Ресейл и переработка выделены как одни из важных трендов.

Переезд за пределы мегаполисов

Euromonitor рассказывает о «сельских горожанах» — людях, которые покинули крупные агломерации в пользу пригородов или более отдаленных территорий, однако отмечает, что этот тренд скорее применим к развитым странам.

Меньшая стоимость жизни, малонаселенность, экология — одни из главных факторов для этих перемен. Также 37% опрошенных заявили, что в будущем они предпочли бы работать из дома.

Внимание к себе

Аналитики отмечают рост интереса опрошенных к заботе о своем благополучии, к снижению стресса и необходимости в индивидуальности и аутентичности. Медитации, йога и психотерапия — в первой семерке среди активностей, к которым прибегают респонденты.

Выход из пандемии

Люди по-разному готовятся к возвращению в привычную жизнь после ослабления ограничений, вызванных COVID-19. Кто‑то делает это быстрее и готов к переменам, другие пока подходят к этому со значительной осторожностью, третьи решаются на это частично.

Потребители хотят от компаний определенной гибкости и сохранения уровня комфорта, говорит Euromonitor. Это, например, отказ от комиссии при отмене покупки, бесконтактная оплата и доставка. Аналитики убеждены, что удаленная работа продолжит существовать вместе с необходимостью быть в офисе, а встречи в киберпространстве останутся так же распространены, как и взаимодействие в реальном мире.

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