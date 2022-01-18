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Уиллем Дефо предложил концепцию Джокера-самозванца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:52

Уиллем Дефо поделился своими мыслями о Джокере. Актер рассказал GQ, как освежить образ культового злодея.

Изначально тема разговора была построена вокруг трех его последних ролей в «Нет пути домой», «Алее кошмаров» и «Варяге». В один момент речь зашла о том, нравится ли Дефо играть злодеев.

«А я и не знаю. Прикинулся дураком сейчас. Я просто играю персонажа. Я мог бы сказать: „О да, весело играть злодеев, потому что ты можешь делать то, чего не можешь в реальной жизни“ или „Весело играть со своей темной стороной“. Но я не знаю, не задумываюсь о таких вещах», — ответил Дефо.

После этого актер заговорил об одном из самых известных злодеев — Джокере. «Есть что‑то интересное в том, чтобы появился Джокер-самозванец. То есть один Джокер настоящий, а другой лишь утверждает, что он Джокер, но им на самом деле не является», — объяснил концепцию Дефо.

Он считает, что этот некто должен копировать Джокера в исполнении Хоакина Феникса. Пока что, говорит Дефо, это только фантазии, которые таят в себе интересные возможности для новой роли.

В фильмографии Дефо есть как минимум одна роль суперзлодея — Зеленого Гоблина во вселенной о Человеке-пауке. Многие поклонники актера давно мечтают о том, чтобы он перевоплотился в Джокера. Пользователи даже наложили узнаваемый грим на лицо Дефо в одной из короткометражек с ним.

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