В России выявили 31 252 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 31 252 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 526 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 7529 до 8342. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, а также Ставропольский и Пермский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 865 512. За сутки умерли 688 человек, за все время — 322 678. Выздоровели 24 564 человек, за весь период — 9 902 935.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 326,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (64,7 млн), на втором — Индия (37,3 млн), на третьем — Бразилия (22,9 млн), на четвертом — Великобритания (15,2 млн), на пятом — Франция (13,8 млн).