В России выявили 31 252 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 31 252 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 526 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 7529 до 8342. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, а также Ставропольский и Пермский края.