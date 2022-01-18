«Ветераны России» попросили Генпрокуратуру и СК завести против Виктора Шендеровича* уголовное дело

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к главам Следственного комитета, Генпрокуратуры и МВД с просьбой возбудить против писателя Виктора Шендеровича* уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом пишет Znak.com.

«Его [Шендеровича] слова и высказывания нас обескуражили. Очень жесткие высказывания настоящего фашиста. <…> [Он] дискредитирует заслуги СССР в победе над нацистской Германией. За подобные действия мы его привлечем к уголовной ответственности. За парад Победы и „Бессмертный полк“ придется ответить», — заявил изданию председатель движения Ильдар Резяпов.

По мнению авторов обращения, использование Шендеровичем слова «победобесие» в отношении Дня Победы, а также сравнивание «Бессмертного полка» с «глумлением прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал» является сознательной попыткой реабилитации нацизма.

«Ветераны России» считают, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» от 6 мая 2021 года Шендерович «отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, своими высказываниями распространял ложь о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и обесценивал надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага».

В обращении к силовым структурам члены организации также обращают внимание на высказывания журналиста о маршале Георгии Жукове и об общей ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны.

В 2021 году «Ветераны России» пожаловались в СК и Генпрокуратуру на слова Моргенштерна о Дне Победы. Тот усомнился в необходимости «из года в год тратить миллионы» на празднование. Бастрыкин организовал проверку, а рэпер уехал из страны.

Шендерович объявил о своем отъезде из России 11 января. Такое решение он принял из‑за возможного уголовного дела, которое просил завести на него Евгений Пригожин. Незадолго до этого, 30 декабря, писателя признали иноагентом.

* Виктор Шендерович включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.