В IKEA начали продавать мягкую игрушку по эскизу школьника из Петербурга

В этом году одним из пяти персонажей коллекции стала собака-русалка, которую нарисовал десятилетний школьник Савва из Петербурга. По словам мальчика, его персонаж живет в море и помогает людям и животным, попавшим в беду. «Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить», — сказал Савва.

В IKEA в продажу поступила коллекция мягких игрушек «Сагоскатт», созданная по мотивам детских рисунков. Об этом « Афише Daily » рассказали представители компании.

В коллекцию также вошли необычные герои, такие как доисторическая птичка мальчика Ника из США, яичница-глазунья Зоси из Польши, котик Лиепы из Литвы и друзья-сэндвичи Одри из Канады. Всего в ежегодном конкурсе «Давай играть» участвовали более 66 тыс. детских работ со всего мира.

Эта акция направлена на развитие творческих способностей детей и поддержку права каждого ребенка на игру и саморазвитие. На средства, вырученные от продажи игрушек «Сагоскатт» в России, IKEA будет развивать социальные проекты с местными общественными организациями. Посмотреть работы победителей конкурса прошлого года можно здесь.