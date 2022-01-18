В Южной Корее запустят роботов-курьеров «Яндекса»

В 2022 году в Сеуле запустят доставку автономными роботами «Яндекса». Об этом сообщает ТАСС.

«Яндекс» заключил соглашение с одной из крупнейших южнокорейских телекоммуникационных компаний KT Corporation. По словам вице-президента по развитию бизнеса AI и цифровой трансформации подразделения KT Сон Чже Хо, это соглашение позволит компаниям адаптировать сервис автономной доставки к реалиям жизни в Корее.

«Спрос на доставку последней мили в Южной Корее один из самых высоких в мире, и он продолжает расти. Роботы позволят автоматизировать этот процесс, обеспечивая надежный и выгодный способ доставки заказов», — рассказал руководитель направления беспилотных технологий «Яндекса» Дмитрий Полищук.

Южная Корея станет первой страной в Восточной Азии, где запустят роботов-курьеров «Яндекса». Роверы компании уже доставили 85 тыс. заказов в России и США. Отмечается, что в ближайшее время ожидается их запуск в Дубае.