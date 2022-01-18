В 2021 году россияне потратили 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19

В 2021 году россияне потратили более 64 млрд рублей на лекарства против коронавируса. Большая часть трат приходится на жителей Москвы, Подмосковья (по 5 млрд) и Краснодарского края (3 млрд). Об этом передает РБК со ссылкой на данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

16,8 млрд рублей россияне потратили на умифеновир, эффективность и безопасность которого не доказана. На иммуномодулятор интерферон альфа-2b граждане израсходовали 7,2 млрд рублей.

Следом идет фавипиравир (2,9 млрд рублей), созданный специально для лечения COVID-19, но его эффективность требует подтверждения. Замыкают пятерку дексаметазон (1 млрд) и метилпреднизолон (800 млн).

Всего в России продали 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.

Спрос на «Арбидол» (тот же самый умифеновир) начал расти с 2020 года. Препарат рекламировали на радио как лекарство от коронавируса, тем самым обратив на себя внимание не только покупателей, но и ФАС, которая усмотрела в этом нарушение закона о рекламе.