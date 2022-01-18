«Интерфакс»: в Москве возможны жесткие ограничения, если в больницах будет 2000 человек с COVID-19

В Москве могут ужесточить антиковидные ограничения, если в больницы попадут более 2000 пациентов с коронавирусом. Вводить локдаун на федеральном уровне из‑за нового штамма «Омикрон» власти не планируют, сообщили «Интерфаксу» источники.

Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения возможны на региональном уровне. Собеседники агентства отмечают, что «заболеваемость коронавирусом в РФ растет и довольно резко».

По словам источников, уровень госпитализации на данный момент «не является критичным», а система здравоохранения справляется с нагрузкой. Согласно их подсчетам, в Москве к концу недели количество заболевших коронавирусом может приблизиться к 10 тысячам в сутки, а спустя неделю вырастет до 20 тысяч.

16 января в России выявили максимум новых случаев коронавируса с начала декабря — 30 726, в Москве зафиксировали максимум с начала года — 7529. В тот же день в стране от болезни умерли 670 человек.