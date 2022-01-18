Студент из Индонезии заработал 1 млн долларов на продаже своих селфи в формате NFT

Индонезийский студент Султан Густав Аль-Гозали заработал 1 млн долларов, продавая NFT своих селфи. 22-летний молодой человек снимал себя на протяжении почти пяти лет. Об этом сообщил Vice.
Аль-Гозали фотографировал свое лицо с 2017 года практически ежедневно Он собирался смонтировать из снимков таймлапс-видео после окончания университета. Однако после решил продать 933 селфи на NFT-аукционе OpenSea.
Стартовая цена на NFT одного изображения составила всего 3 доллара. Но вскоре на лоты Аль-Гозали обратила внимание индонезийская знаменитость, после чего фотографии стали покупать за 800 и даже 3000 долларов.
Парню удалось быстро разбогатеть, и теперь он планирует открыть собственную анимационную студию. Проект с селфи Аль-Гозали решил не продолжать. Владельцев NFT он попросил «не злоупотреблять» его фотографиями, чтобы не расстраивать его родителей.