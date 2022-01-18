Роспотребнадзор: IQ ребенка снижается на 20%, если мать во время беременности перенесла COVID-19

IQ ребенка может снизиться на 20%, если мать во время беременности перенесла коронавирус. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщило РИА «Новости».

По словам Горелова, ученые зафиксировали замедление темпов психического и физического развития у детей, чьи матери заразились COVID-19. Это касается новорожденных тех женщин, которые не вакцинировались от коронавируса.

Горелов отметил, что с отставанием в развитии можно справиться, если заниматься с ребенком. Однако вводные данные, согласно исследованиям педиатров, именно такие, подчеркнул он.

Ранее в Минздраве порекомендовали планировать беременность через 28 дней после введения первого компонента вакцины. За этот срок, как считают специалисты, формируется защитный иммунитет против COVID-19.

Осенью ведомство также разрешило кормящим матерям прививаться препаратом «Спутник V». Однако клинические данные по применению вакцины кормящими женщинами пока отсутствуют.

25 июня Минздрав разрешил вакцинацию «Спутником V» беременных женщин. Глава министерства Михаил Мурашко заявил, что таким образом «открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».