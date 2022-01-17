Американский стартап показал видео с первых испытаний беспилотника в виде летающей тарелки

В рамках первых летных испытаний Zero четыре раза поднимался в воздух и провел в небе в общей сложности чуть больше четырех минут. Было протестировано зависание в воздухе, имитация руления на низких скоростях и подъем.

Аппарат взлетает и садится вертикально, а в воздухе принимает горизонтальное положение. Таким образом, пассажир летит головой вперед и смотрит вниз.

Как отмечает New Atlas, авторы проекта позиционируют Zero как воздушное такси. Благодаря своей компактности сверхпростой конструкции беспилотник выгодно выделяется на фоне конкурентов — он может совершить посадку в условиях ограниченного пространства и его производство обходится дешевле.

Беспилотник может развивать скорость до 257 километров час и способен беспрерывно преодолеть расстояние в 80 километров. New Atlas пишет, что он может пригодиться для расширения горизонтов для развивающихся стран, особенно тех, где много островов.

Планируется, что «летающая тарелка» будет для предварительного заказа уже весной с предоплатой в 5 тыс. долларов. На первые прототипы стартап намерен потратить не менее 250 тыс. долларов.