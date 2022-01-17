Суд отказал Центру Рерихов в возвращении 188 картин из Музея Востока

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Международного центра Рерихов с требованием о возвращении в коллекцию 188 картин из Государственного музея искусства народов Востока. Об этом сообщил «Коммерсант».

По словам юриста Центра Рерихов Андрея Дроздова, указанные в иске полотна подарили организации частные лица. Их передавали в собрание центра с начала 1990-х годов, а в 2017 году работы оказались на хранении у Музея Востока.

Картины пополнили коллекцию музея из‑за уголовного дела против бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника. Однако работы Рерихов, как считает Дроздов, никогда не принадлежали Музею Востока. Музей даже не предъявлял на них правовых претензий, отметил юрист.

Общая стоимость картин оценивается почти в 1,8 млрд рублей, заявил Дроздов. Представители Центра Рерихов еще в 2017 году назвали обыск и передачу полотен Музею Востока «вооруженным захватом», инициированным Министерством культуры.

Сотрудники центра утверждали, что работники Минкульта сами участвовали в изъятии картин вместе со следователями. Они указывали правоохранителям, какие именно полотна необходимо забрать, заявляли в Центре Рерихов. В министерстве эти обвинения отвергли.

В 2015 году усадьба Лопухиных, где ранее располагались картины, перешла из собственности Москвы в федеральную собственность и была закреплена за Музеем Востока. Международный центр Рерихов было принято выселить из здания.