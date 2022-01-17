Монеточка обвинила Mash в разглашении адреса ее квартиры

Телеграм-канал Mash раскрыл адрес дома российской певицы Монеточки. Об этом артистка сама рассказала в своем инстаграме.

На канал подписано более одного миллиона человек. По словам певицы, журналисты пришли к ее дому без приглашения и «караулили несколько часов возле двери», расспрашивая о девушке жильцов и представителей ТСЖ.

«Mash, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость, которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком», — заявила Монеточка.

В комментариях подписчики артистки поддержали ее и пообещали не приходить к ней, так как уважают личное пространство. «У популярности есть свои минусы. Терпения и сил, Лизочка», — написала пользовательница с ником @mggtlss.

Пост про Монеточку Mash опубликовал 17 января. В нем рассказывается о квартире за 20 млн рублей в центре Москвы. Также журналисты выяснили, что певица уже зарегистрировалась в апартаментах, но пока там идет ремонт.

«Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты», — пишет Mash.