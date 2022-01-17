В 2021 году у онлайн-кинотеатров резко выросло количество подписчиков среди россиян. В конце четвертого квартала этот показатель достиг 44% в сравнении с 36% первого квартала года. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба аналитической платформы Gfk.

Как отмечают аналитики, платной подпиской пользуются только 28% пользователей стриминговых платформ. Остальные используют промокоды, пробную подписку и другие способы бесплатного просмотра контента. Для сравнения, в начале 2021 года аналогичный показатель составлял 17%.

Самыми популярными платформами среди жителей городов России стали ivi (73%) и Кинопоиском (73%) вошел Okko (71%). В Gfk пояснили, что, если у первых двух сервисов этот показатель оставался стабильным с начала года, то у последнего — заметно вырос с 66% в первом квартале.

По общему количеству подписчиков лидируют «Кинопоиск» и ivi. В четвертом квартале их было 14,4% и 11,2% россиян соответственно. За последний год число людей с подпиской на «Кинопоиск» выросло более чем в полтора раза (с 8,8%), а число платящих за услуги сервиса — почти в два раза (с 4,8% до 9,3%). Это позволило сервису обогнать лидирующего ранее ivi.

«Кинопоиск» и ivi также опережают конкурентов по уровню использования. Первым за последние 12 месяцев пользовались 34% опрошенных, вторым – 35%. За последние 30 дней больше россиян пользовались «Кинопоиском» — 27%, а ivi — 25%.

В целом по итогам года наибольший рост уровня пользования показали сервисы Okko (21% в четвертом квартале по сравнению с 19% в первом), Netflix (17% по сравнению с 14%), Wink (12% по сравнению с 9%) и Kion (6% с момента запуска в апреле 2021 года).