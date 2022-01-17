НАСА заявило о нехватке астронавтов из‑за ухода большинства сотрудников на пенсию

Космическое агентство НАСА рассказало о трудностях с заполнением рабочих мест. На данный момент в нем работает минимальное количество астронавтов за последние 50 лет, сообщается в отчете агентства.

Согласно докладу, в агентстве сейчас работает всего 44 астронавта, и, по прогнозам, в ближайшие два года их не станет больше. Для сравнения, в 2000 году в НАСА было 150 астронавтов.

«В результате у агентства может не быть достаточного количества дополнительных астронавтов для непредвиденных увольнений, перераспределения членов экипажа или выполнения наземных задач, таких как участие в разработке программ и содействие пресс-службе агентства», — пишет НАСА.

Как отмечает научный журнал Futurism, такая тенденция вызывает беспокойство за амбициозные миссии космического агентства вроде возвращения людей на Луну в ближайшие годы. НАСА будет необходимо балансировать между ограниченным бюджетом и сроками обучения.

Основная причина сложившейся ситуации — уход на пенсию многих астронавтов. При этом набрать и обучить новых сотрудников в космическом агентстве еще не успели.