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Сергей Минаев создал курсы истории для подготовки к ЕГЭ

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:55

Писатель и главред журнала Esquire Сергей Минаев создал курсы истории и объявил о наборе учеников на «Интенсив-2022».

Для создания практической программы Минаев объединился с экспертами и преподавателями ведущих вузов страны. Среди них — доцент МГУ и кандидат исторических наук Иван Павловский и аспирантка истфака МГУ Ольга Кожевникова.

«В отличие от большинства курсов, мы не даем пустых обещаний про ЕГЭ на 100 баллов. Но одно мы точно можем гарантировать: у нас очень сильная команда преподавателей, которая пройдет этот путь вместе с учениками. Наши эксперты знают, как поменялся экзамен в этом году. Знают, как готовиться при помощи интересных и увлекательных технологий, а не примитивной зубрежки», — рассказал Минаев.

Около двух лет назад главред Esquire начал делать «Уроки истории» на своем ютьюб-канале. С того момента его ролики совокупно набрали более 13 млн просмотров.

Стоимость курса составляет 19 тыс. рублей. Узнать подробности можно здесь.

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