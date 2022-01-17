Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Калимантан к 2024 году

Власти Индонезии планируют перенести столицу страны из Джакарты на юго-восток острова Калимантан. Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министра планирования национального развития Сухарсо Моноарфу.

По планам перенос столицы завершится к 2024 году. На проведение всех необходимых мероприятий выделено 32 млрд долларов.

Правительство страны решилось на такой шаг, так как появилась необходимость разгрузить Джакарту. В городе проживает более 30 млн человек, из‑за чего на дорогах постоянные пробки. Также город постепенно уходит под воду из‑за болотистой местности и множества рек, омывающих грунт.

Кроме того, есть потребность в развитии Калимантана и восточной части республики. На данный момент большая часть экономической деятельности в стране сосредоточена на острове Ява, где находится нынешняя столица.

Новую столицу решили назвать Нусантара. В переводе с индонезийского это означает «архипелаг». Индонезия представляет собой крупнейший в мире архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов.

«Причина в том, что [понятие] Нусантара известно уже давно. Оно культовое на международном уровне, простое и описывает наш архипелаг, Республику Индонезия. Я считаю, что мы все согласны с названием Нусантара», — сказал Моноарфа.

Министр также отметил, что рассматривалось около 80 вариантов названия, к которым власти пришли после консультаций с лингвистами и историками. В их числе — Негара-Джая («славная страна»), Нусантара-Джая («славный архипелаг») и Нуса-Карья («творение родины»).