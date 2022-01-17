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Суд Москвы оштрафовал сервис MyHeritage на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 15:36

Мировой суд Москвы оштрафовал израильскую онлайн-платформу MyHeritage на 1,5 млн рублей. Компания отказалась локализовать данные россиян на территории страны, пишет «Интерфакс».

Сервис признали виновным по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению их записи, систематизации, накопления и хранения с использованием баз данных на территории РФ). Максимальное наказание по статье для юридических лиц — штраф в 6 млн рублей.

Требование о хранении данных россиян на территории страны действует с 2015 года, однако только в 2019 году за его нарушение была установлена ответственность. По информации РКН, хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 зарубежных компаний, в их числе Apple, Microsoft, Samsung и другие. В ведомстве заявляют, что это необходимо для защиты данных россиян.

В мае 2021 года Роскомнадзор обязал Twitter, Facebook и другие социальные сети локализовать базы данных россиян до 1 июля. В конце июля по соответствующей статье Google был оштрафован на 3 млн рублей. В августе за отказ локализовать данные россиян Таганский районный суд в Москве оштрафовал WhatsApp, Twitter и Facebook на 4, 17 и 15 млн рублей соответственно.

MyHeritage — это международная онлайн-платформа, основанная в 2003 году, которая позволяет проводить генеалогические исследования. В том числе с ее помощью можно создавать семейные веб-сайты, родовые древа, искать предков и проводить ДНК-тесты. По данным компании, платформой пользуются более 100 млн человек.

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