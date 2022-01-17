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Половина россиян испытывают негатив, когда сидят в соцсетях. Треть из них считают себя зависимыми

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:04

Почти половина (49%) россиян признались, что испытывают скорее негативные чувства от использования соцсетей. При этом 34% из них отметили, что считают себя зависимыми. Результатами совместного исследования с «Афишей Daily» поделились блогерская платформа Perfluence, сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитики из ResearchMe.

26% опрошенных переживают из‑за негативных комментариев подписчиков под своими постами, а 22% признались, что испытывают тревогу при просмотре контента в интернете. Также 15% хотя бы раз переживали из‑за игнорирования их постов, еще 12% завидуют пользователям и блогерам, у которых подписчиков больше. К тому же 29% россиян соцсети отвлекают от важных дел, работы или учебы.

Порядка 36% из опрошенных проводят в соцсетях до 3 часов в день (больше всего — мужчины), 26% — не менее 5 часов. Круглосуточно в соцсетях сидят 12%, и чаще всего женщины и молодые люди до 24 лет. И только 8% — не более получаса.

41% респондентов соцсети помогают узнавать, что нового произошло у друзей и родственников. 38% в сети общаются и знакомятся, 29% получают оттуда знания и навыки, 35% используют соцсети, чтобы «убить время». Для 12% соцсети — это способ следить за понравившимся человеком, блогером или звездой.

«За последние годы люди начали больше внимания уделять заботе о себе и замечать те проблемы, о которых раньше не принято было говорить. В их числе выгорание, тревожность, прокрастинация, синдром самозванца. Часть этих проблем тесно связана с влиянием социальных сетей. Соцсети для многих стали полноценной стороной жизни: работа, обучение, вдохновение, личные блоги», — сказал основатель Zigmund.Online Даниил Чаус.

Почти половина (41%) россиян когда‑либо задумывались об удалении своего профиля в социальной сети. Подавляющее большинство таких респондентов — люди от 18 до 24 лет.

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