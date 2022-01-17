Леонид Парфенов опубликовал спецвыпуск «Нмдни» про песни 1920-х годов

В выпуске современные артисты исполнили каверы на известные композиции тех лет, такие как «Мурка», «Цыпленок жареный», «Там вдали, за рекой», «Кирпичики», «Песня о первом пионерском отряде», «Дорогой длинною». В ролике снялись Мари Краймбрери, Монеточка, Андрей Макаревич , Noize MC, «Ногу свело!», «Смех», The Hatters и другие.

28 декабря Парфенов выпустил «Нмдни» про события 2021 года. Журналист рассказал о феномене социальной сети Clubhouse, кампании по вакцинации, сопротивлении QR-кодам, буме NFT, новом альбом Оксимирона и многом другом.

Шоу «Нмдни» было запущено в октябре 2020 года как продолжение оригинального проекта «Намедни». Первый сезон был посвящен периоду 2011–2015 годов. В выпуске про 2011-й вспоминали «рокировку» Дмитрия Медведева и Владимира Путина, протесты на Болотной площади и проспекте Сахарова, смерть основателя компании Apple Стива Джобса, а также «Гражданина поэта», «Игру престолов», «Пятьдесят оттенков серого» и множество других тем.