Российская панк-поп-рейв-группа Little Big выпустила лимитированную коллекцию NFT-скульптур «Meme City». Она посвящена цифровым мемам с Ильей Прусикиным в роли криптомиллиардера, рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.

Скульптура повторяет мегаполис, который кажется крошечным по сравнению с Прусикиным. Лидер группы в костюме Супермена стреляет лазерами из глаз. Но вместо культовой буквы S на груди у него нарисован логотип биткоина.

Тираж ограничен 22 экземплярами. Некоторые из них были разыграны среди подписчиков телеграм-канала Little Big, остальные можно приобрести на маркетплейсе OpenSea.