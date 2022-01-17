Российская панк-поп-рейв-группа Little Big выпустила лимитированную коллекцию NFT-скульптур «Meme City». Она посвящена цифровым мемам с Ильей Прусикиным в роли криптомиллиардера, рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.
Скульптура повторяет мегаполис, который кажется крошечным по сравнению с Прусикиным. Лидер группы в костюме Супермена стреляет лазерами из глаз. Но вместо культовой буквы S на груди у него нарисован логотип биткоина.
Тираж ограничен 22 экземплярами. Некоторые из них были разыграны среди подписчиков телеграм-канала Little Big, остальные можно приобрести на маркетплейсе OpenSea.
Автор цифровой скульптуры — медиахудожник Денис Давыдов. Вместе со своей командой Instigators он планирует заняться созданием масштабной метавселенной Little Big, в рамках которой будут реализованы различные креативы и коллаборации.
Предыдущая коллекция NFT от Little Big вышла 3 декабря 2021 года. Она была создана в коллаборации с агентством Peppermint, специализирующимся на издании и продюсировании NFT-проектов. В дропе было 100 яиц, в каждом из которых скрыт уникальный мем.