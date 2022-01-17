«Перекресток» начал продавать растительное мясо Welldone в Москве и Подмосковье

Торговая сеть «Перекресток» запустила продажи растительного мяса Welldone в Москве и Московской области. Теперь его можно приобрести в отделе охлажденной продукции в 70 магазинах, рассказали «Афише Daily» представители компании.
На прилавках появились растительные котлеты для бургеров и домашние котлеты, а также колбаски «Братвурст». Последние производятся из съедобной растительной оболочки на основе альгинатов — природного полисахарида, получаемого из морских бурых, красных и ряда зеленых водорослей. Эта технология применяется в России впервые.
Сооснователь и исполнительный директор Welldone Александр Киселев отмечает плюсы растительного мяса: высокая усвояемость белка, отсутствие холестерина, привычный вкус и аромат мясного блюда. По его словам, мясо из растений становится все популярнее не только среди веганов и вегетарианцев.
«Если несколько лет назад российский потребитель относился к растительному мясу с предубеждением, то сейчас для многих такая альтернатива стала хорошей возможностью разнообразить рацион, включив в него легкоусвояемые белки. Кроме того, сейчас растет доля покупателей, сокращающих потребление мяса по этическим соображениям и старающихся проявлять больше заботы об окружающей среде», — подчеркнула директор по бренду «Перекрестка».
В Россию уже несколько месяцев не поставляют растительное мясо Beyond Meat. В ноябре 2021 года стало известно, что у компании, которая ввозит мясо в Россию, — Alianta Group — возникли проблемы с таможенным оформлением товаров.