«Перекресток» начал продавать растительное мясо Welldone в Москве и Подмосковье

Торговая сеть «Перекресток» запустила продажи растительного мяса Welldone в Москве и Московской области. Теперь его можно приобрести в отделе охлажденной продукции в 70 магазинах, рассказали «Афише Daily» представители компании.

На прилавках появились растительные котлеты для бургеров и домашние котлеты, а также колбаски «Братвурст». Последние производятся из съедобной растительной оболочки на основе альгинатов — природного полисахарида, получаемого из морских бурых, красных и ряда зеленых водорослей. Эта технология применяется в России впервые.

Сооснователь и исполнительный директор Welldone Александр Киселев отмечает плюсы растительного мяса: высокая усвояемость белка, отсутствие холестерина, привычный вкус и аромат мясного блюда. По его словам, мясо из растений становится все популярнее не только среди веганов и вегетарианцев.