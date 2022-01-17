RS: правительство Великобритании развернет кампанию против сквозного шифрования в мессенджерах

Британское правительство собирается развернуть кампанию против сквозного шифрования в мессенджерах. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на документы. Сквозное шифрование — метод защиты переписки пользователей, при котором только они — и никто другой — могут получить доступ к своим сообщениям в чатах. По информации издания, одна из главных целей Министерства внутренних дел страны — настроить общественное мнение против решения Facebook защитить переписку в официальном мессенджере соцсети, который компания вынесла в отдельное приложение. Впервые возможность появилась в 2016 году, в 2021-м компания включила шифрование для голосовых и видеозвонков, но в ноябре отоложила планы по внедрению технологии на всех своих платформах на 2023 год.

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Кампания будет сфокусирована на том, что риск дальнейшего совершенствования технологии шифрования может поставить под угрозу борьбу с преступлениями, направленными против детей, передает Rolling Stone. По данным журнала, власти страны наняли для разработки стратегии агентство M&C Saatchi, запущенное в середине 90-х после отделения от другого коммуникационного гиганта — Saatchi and Saatchi. В конце 70-х последнее создало для тори, британской Консервативной партии, одну из самых громких политических реклам в истории этого явления. Она была направлена против их оппонентов-лейбористов, а ее лозунг гласил: «Labour Isn’t Working», что можно перевести как «Партия труда не работает», «Лейбористы не работают». Один из визуальных приемов, которым, по сообщению издания, планирует воспользоваться британское правительство, выглядит так: двое актеров, взрослый и ребенок, помещены внутрь стеклянного куба. У обоих в руках смартфоны. Взрослый направляет взгляд на ребенка, и в этот момент стекло становится непрозрачным. Среди других возможных методов — работа со СМИ, некоммерческими организациями, призывы к пользователям взаимодействовать с платформами напрямую по теме приватности, говорит Rolling Stone. На данный момент неизвестно, какие из них будут задействованы. При этом, как сообщается, власти отстранятся от публичных заявлений на тему кампании — по крайней мере на начальном этапе.

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