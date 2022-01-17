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SuperJob: пандемия и рост цен вынудили 44% россиян экономить на всем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:20

Распространение нового штамма «Омикрон» и рост цен вынуждают 44% россиян экономить на всем. К такому выводу пришли в сервисе по поиску работы SuperJob, проведя опрос.

«С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах» — так звучит финансовая стратегия почти половины респондентов. Однако для каждого десятого россиянина коронавирус стал поводом тратить больше: «Стала с удовольствием тратить на обучение и заботу о себе и своем здоровье», — заявила одна из опрошенных.

Вопросы экономии чаще возникают у женщин (46%), чем у мужчин (42%). Больше тратят люди в возрасте до 34 лет и те, чей месячный доход составляет более 80 тыс. рублей (по 12%).

Остальные в финансовом плане ничего не изменили. «В очередной раз ощутила, что нужно жить по-настоящему сейчас. Деньги — средство. Для меня важно, чтобы они были в достаточном размере, но еще важнее, чтобы тот способ, каким я их зарабатываю, приносил мне удовольствие и был одним из факторов полноценной, интересной жизни», — считают они.

Авторы исследования отметили, что по сравнению с прошлым годом экономить стали чуть реже — тогда об экономии заявили 47%. А тех, кто тратит, год назад было ненамного меньше — 8%.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов с собственным заработком.

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