В России выявили более 30 тыс. случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 30 726 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1496 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 6480 до 7529. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Ставропольский и Пермский края.