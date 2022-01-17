В России выявили более 30 тыс. случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 30 726 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1496 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 6480 до 7529. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Ставропольский и Пермский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 834 260. За сутки умерли 670 человек (минимум с начала июля 2021 года), за все время — 321 990. Выздоровели 19 756 человек, за весь период — 9 878 371.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 318,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (62,9 млн), на втором — Индия (36,5 млн), на третьем — Бразилия (22,7 млн), на четвертом — Великобритания (14,9 млн), на пятом — Франция (12,9 млн).