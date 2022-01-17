Шоураннер закрытого сериала «Y. Последний мужчина» не смогла найти для него нового вещателя

Шоураннер сериала «Y. Последний мужчина» Элиза Кларк рассказала в твиттере, что закрытая антиутопическая драма не смогла найти нового дистрибьютора.

«Мы очень старались привлечь другую платформу ко второму сезону. Но, к сожалению, похоже, что этого не произойдет. Перенести сериал всегда невероятно сложно, а в последние годы это стало еще сложнее», — рассказала она.

Кларк отметила, что это сильно задело ее, поскольку у команды шоу были заготовлены интересные истории, которые они собирались рассказать во втором сезоне. «Но есть много сериалов, которые не доживают до первого сезона, и еще больше тех, которые никогда не снимаются. Я благодарна за то время, которое у нас было», — добавила она.

18 октября 2021 года канал FX закрыл сериал «Y. Последний мужчина» еще до завершения первого сезона. Тогда шоураннер пообещала найти проекту «его следующий дом».

«Y. Последний мужчина» основан на комиксе Брайана Вона о парне по имени Йорик Браун, который в результате неизвестного катаклизма остается единственным мужчиной на планете. Он вместе с обезьянкой по кличке Амперсанд пытается выяснить, что произошло. В сериале сыграл Бен Шнетцер, а роль обезьянки исполнил капуцин Марсель из «Друзей».