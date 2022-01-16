В полиции Алма-Аты сообщили о гибели 149 гражданских во время протестов в городе

В Алма-Ате во время массовых протестов и беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника городского департамента полиции Каната Тймерденова.

Изданию Orda в пресс-службе департамента заявили, что большинство убитых гражданских — «террористы-боевики». «41 тело, которое украли из морга неизвестные, также входят в эту статистику», — добавили там.

Прокурор города отметил, что в Алма-Ате расследуются 405 уголовных дел, связанных с беспорядками, 249 человек арестованы.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Казахстане погибли 225 человек. 175 из них скончались в медицинских организациях.

Протесты в Казахстане начались 2 января из‑за повышения цен на сжиженный газ в два раза. В ряде крупных городов Казахстана митинги переросли в вооруженные столкновения с полицией. В Алма-Ате и Актобе митингующие проникли в здания администраций, бывшую резиденцию президента подожгли.

На фоне протестов правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева, цены на сжиженный газ опустили до прежних значений.

В Алма-Ате мародеры разграбили более 100 магазинов и банков. Сумма ущерба для торговых сетей Казахстана превысила 92,3 млрд тенге (212 млн долларов, или 16 млрд рублей).