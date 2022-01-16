Умер фотограф Стив Шапиро, известный снимками Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро и Марлона Брандо

В США в возрасте 87 лет умер американский фотограф Стив Шапиро. Об этом говорится в его фейсбуке.

«Стив скончался прошлой ночью в состоянии покоя и чуда в возрасте 87 лет. Если на Небесах есть камеры, продолжай снимать, пап. Ты вечно любим», — сказано в посте.

Шапиро учился фотографии у влиятельного фотографа времен Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. В 1961 году Шапиро начал работать внештатным фотографом. Его снимки публиковались в журналах Life, Vanity Fair, Sports Illustrated, Newsweek, Time и Paris Match.

В 1960-х занялся политической фотографией — запечатлел основные моменты движения за гражданские права и сопровождал Роберта Ф.Кеннеди во время его президентской компании.

В конце 1960–1970-х Шапиро фотографировал в основном на съемочных площадках фильмов. В его объектив попали бэкстейджи съемок «Полуночного ковбоя», «Крестного отца», «Китайского квартала» и «Таксиста». Некоторые его снимки этого периода стали знаковыми.

А еще Шапиро работал с музыкантами, включая Дэвида Боуи и Барбру Стрейзанд. Он создавал для них обложки альбомов и рекламный контент.