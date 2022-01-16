Депортация Джоковича, клип Шнурова о мусоре в Петербурге и другие новости дня

Суд Австралии отклонил апелляцию Новака Джоковича на повторное аннулирование визы. Спортсмена депортируют из страны и могут запретить ему въезд на три года.

В России выявили 29 230 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 декабря. Умерли меньше 700 человек — впервые с 5 июля прошлого года.

Полиция Дзержинска проверит видео с танцем на пилоне, в кадр которого попал краешек часовни. Жители на ролик не жаловались, а в местной епархии не увидели в нем ничего оскорбительного.

На двери московской квартиры галериста Марата Гельмана* написали «иноагент». Он обнаружил надпись, вернувшись из Черногории, в квартире проживает его мать.

В Москве сгорел ресторан средиземноморской кухни Osteria di mare. Повар погиб, охранник госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

Жители петербургской Коломны устали от наледи и купили 250 килограмм песка. Его раздавали всем желающим, чтобы рассыпать на обледенелых улицах.

В Пьемонте в возрасте 91 года умер итальянский дизайнер Нино Черрути, основатель модного дома Cerruti 1881. Он создал одежду для множества голливудских фильмов и был официальным дизайнером команды «Формулы-1» Ferrari.

На Украине вступил в силу закон, который обязывает издавать все печатные СМИ на украинском языке. Версия на другом языке может составлять не более 50% общего тиража.

Тайлер Джозеф из Twenty One Pilots перепел «Yellow» и рассказал, как Coldplay повлияли на их музыку. А электронный проект вокалиста Cut Copy выпустил дебютный альбом.

Группа «Ленинград» записала песню «Пока так» и клип на нее. В треке фронтмен Сергей Шнуров спел о гололеде и неубранном мусоре.

Пользователь Reddit собрал в одном ролике гифки с лягушками Пепе, наложил поверх ретровейв — и получился музыкальный клип. Тех, кто уже посмотрел видео, охватила ностальгия.

* Марат Гельман признан Минюстом СМИ-иноагентом.