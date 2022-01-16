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На Украине запретили издавать газеты и журналы только на русском языке

Семён Гудошников
Сегодня в 17:24

На Украине обязали издавать все печатные СМИ — и региональные, и общеукраинские — на украинском языке. Этого требует статья 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая вступила в силу 16 января, сообщает УНИАН.

Согласно закону, газеты и журналы на Украине могут издаваться на других языках лишь в случае, если одновременно будет продаваться тираж на государственном языке, который будет составлять не менее 50% от общего тиража. Все языковые версии должны выходить в один день с одинаковым названием, содержанием и объемом.

Исключение сделали для газет и журналов на крымско-татарском языке, на языках других коренных народов Украины, английском языке и официальных языках Евросоюза. Русского языка в этом списке нет.

За нарушение положен административный штраф в размере от 400 до 500 необлагаемых минимальных доходов граждан. Привлекать к ответственности начнут с 16 июля 2022 года.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой в апреле 2019 года и подписан президентом Петром Порошенко в следующем месяце.

Закон определяет украинский язык как единственный государственный и подразумевает, что граждане обязаны его использовать в публичных сферах, в том числе в образовании, культуре и сфере обслуживания. Использование украинского языка стало обязательным в судах, армии, полиции, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов. На сферу личного общения действие закона не распространяется.

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