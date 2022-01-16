Военнослужащим Центрального военного округа приказали наклеить в салоне машины памятки и фото семьи

С 15 января, согласно документу от руководства округа, военные должны прикрепить к бардачку надпись «Помни, они ждут тебя дома», а на отметке спидометра 60 км/ч — маленькое фото родных и близких. На приборной панели рекомендуется наклеить памятки с надписями «Пристегни ремень» и «Ограничение скорости 70 км/ч».

В Центральном военном округе военнослужащим приказали «затюнинговать» салоны личного автомобиля: разместить памятки ПДД, расклеить мотивирующие не превышать скорость стикеры и фотографии семьи. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Кроме того, на ремнях безопасности необходимо разместить оранжевую тканевую повязку и яркие значки, напоминающие водителю о том, что нужно пристегнуться.

Нововведения, по мнению руководства, должны помочь снизить количество аварий на дорогах. Наличие такого «тюнинга» у военных проверят до 17 января.