Умер итальянский дизайнер Нино Черрути, основатель модного дома Cerruti 1881

Итальянский дизайнер Нино Черрути, основатель модного дома Cerruti 1881, умер в возрасте 91 года. Как уточняет Би-би-си, он скончался в больнице в Пьемонте, где ему делали операцию на бедре.

Нино Черутти унаследовал семейный бизнес в 20 лет. Компания была основана его дедом еще в 1881 году, но именно Нино сделал из нее модный дом, специализирующийся на Кутюре.

В 1957 году он показал первую коллекцию мужской одежды. Костюмы Cerruti 1881 стали с тех пор ассоциироваться с высоким итальянским качеством. В 1967 в Париже открылся первый бутик модного дома.

В 1980-х дизайнер начал работать в Голливуде. Он создал одежду для множества фильмов, включая «Красотку», «Молчание ягнят» и «Основной инстинкт». Кроме того, Черрути был официальным дизайнером команды «Формулы-1» Ferrari.