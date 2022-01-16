Электронный проект вокалиста Cut Copy выпустил дебютный альбом

Новый проект вокалиста Cut Copy Дэна Уитфорда Hypernatural выпустил дебютный альбом. На пластинку одноименную названию проекта попали семь треков с инструментальной электроникой.

Послушать ее можно на большинстве популярных стримингов, а на Bandcamp и паре других платформ получится заказать ее виниловую версию.

Вместе с Уитфордом в проекте Hypernatural участвуют Мирко Фогель и Майк Гэмвелл. Треки для дебютного релиза она записали во время двух поездок — на балтийское побережье шведского города Симрисхамн и на высокогорное озеро Монар в Шотландии. Продюсеры черпали вдохновение в суровой красоте природы этих мест.

Последний на данный момент альбом австралийской синти-поп-группы Cut Copy — «Freeze, Melt» — вышел в августе 2020-го. Он стал шестым за двадцатилетнюю историю существования коллектива.