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Пользователь Reddit сделал музыкальный клип про лягушек Пепе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:09

Пользователь Reddit создал музыкальный клип про лягушек Пепе. Это видео автор собрал из гифок, которые в твиттере публикует создатель лягушонка Мэтт Фьюри, а поверх него наложил трек «Golden Dawn» Marvel83'.

В итоге получился сборник коротких анимаций без общего сюжета. Лягушки появляются в знакомых из фильмов, книг или истории человечества образах. В комментариях зрители поблагодарили автора за чувство ностальгии и назвали ролик шедевром.

Вскоре клип появился на NFT-платформе Opensea. На момент написания заметки его стоимость достигла 57 долларов, а до окончания торгов осталось два дня.

«Афиша Daily» в 2016 году брала интервью у создателя лягушонка Мэтта Фьюри и спросила, что для него значит Пепе. Художник ответил: «Расслабон».

В мае 2017 года Фьюри «похоронил» Пепе, представив рисунок, на котором лягушонок лежит в гробу. Незадолго до «смерти» персонажа в сети появилось хранилище редких мемов с ним.

В 2020 году в прокат вышел документальный фильм о лягушонке Пепе и его создателе «Ништяк, браток».

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