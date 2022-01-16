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Средняя длина песен с годами сокращается

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:06

Средняя длительность песен с годами сокращается, возвращаясь к уровню столетней давности. Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выяснили, что длина одного трека, загруженного на Spotify в 2020 году, составляет 3 минуты и 17 секунд.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование, короче были только композиции, выпущенные в 1930-х годах — 3 минуты и 15 секунд. А весь следующий XX век хронометраж увеличивался, достигнув максимума в 90-е — 4 минуты и 19 секунд.

В 2010-х средняя длина песен стала короче на 16 секунд, сравнявшись с композициями из 1970-х. Такую тенденцию аналитики объясняют тем, что теперь, в эпоху стримингов исполнителям важно, чтобы их треки дослушивали до конца, ведь это приносит им доход. К тому же, с развитием интернета потребление информации стало значительно быстрее.

Издание отмечает, что в 2021 году, несмотря на изменения в моделях создания музыки и ее прослушивания, была издана самая длинная композиция, когда‑либо попадавшая на вершину хит-парада Billboard Hot 100 — это 10-минутная «All Too Well» Тейлор Свифт. До нее это рекорд принадлежал более полувека песне «American Pie» Дона Маклина, продолжительностью 8 минут и 36 секунд.

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