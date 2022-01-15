В Москве арестовали еще шестерых хакеров из русскоязычной группировки REvil

Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца еще шестерых предполагаемых хакеров группировки REvil, атаковавших американские компании. Всего по этому делу арестованы восемь человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Под стражу заключили Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева, Руслана Хансвярова и Михаила Головчука. Днем ранее суд арестовал Андрея Бессонова и Романа Муромского.

Им вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей (часть 2 статьи 187 УК), по которой грозит до семи лет лишения свободы.

Накануне ФСБ провела операцию против REvil по запросу США. По местам пребывания участников группировки изъяли 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, компьютерную технику, криптовалютные кошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

В июле 2021 года все ресурсы, связанные с группировкой, оказались удалены или заблокированы. Блог REvil и ее платежная форма стали недоступны. В октябре серверы REvil были взломаны силами ФБР, а также других спецслужб США и «дружественных стран».

REvil считается одной из крупнейших киберпреступных групп в мире. По данным американских спецслужб, ежемесячно ее члены проводили не менее 15 атак. Одно из ее последних крупных нападений было направлено на серверы компании JBS, крупнейшего в США производителя мяса. Взлом приостановил работу американских мясокомбинатов JBS, и компания была вынуждена заплатить мошенникам 11 млн долларов.