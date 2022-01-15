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«Мы не хотели повторяться»: у каждого измерения в сиквеле «Через вселенные» будет свой стиль

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Каждое измерение в «Across the Spider-Verse», сиквеле «Человек-паук: Через вселенные» будет отличаться от других стилем. Об этом в подкасте «The Afterparty» рассказал продюсер Крис Миллер.

Особенностью «Через вселенные» стали стили анимации. Пени Паркер была в 2D, Человек-Паук Нуар был черно-белым, а Майлз Моралес появился в 3D-образе. Эту задумку авторы анимационного фильма продолжат: вселенные, как и персонажы в них, будут отличаться друг от друга по стилю анимации.

«Это очень амбициозный сиквел, потому что мы не хотели повторять одно и то же. И поэтому идея путешествия в разные измерения действительно открыла перед нами художественные возможности: наделить каждую вселенную собственным визуальным стилем, чтобы ощущалось так, будто их рисовали разные художники», — сказал Миллер.

Наблюдение за тем, как создается «Через вселенные», «захватывает дух», и команда авторов продолжает делать работать над этим потому, что это «очень тяжело сделать правильно».

Отличие стилей можно заметить в открывающей сцене из сиквела, которую показали в декабре. Во вселенную Моралеса приходит Гвен Стейси и зовет его в свое измерение, где его поджидает Паук-2099.

Продолжение «Через вселенные» выйдет в двух частях. Премьера первой намечена на 2023 год.

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