В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Тонгу накрыло цунами

В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в районе островов Полинезии. Оно продолжалось на протяжении восьми минут, передает новозеландское издание RNZ.
Над местом извержения поднялся столб пепла диаметром около пяти километров и высотой около 20 километров. Вокруг вулкана образовались ударные волны, которые распространились по южной части Тихого океана. Побережья островного государства Тонги стали накрывать волны высотой более метра.
Столицу Тонги Нукуалофу частично затопило. Короля страны Тупоу VI эвакуировали из его резиденции.
Предупреждения о приближающемся ценами появились в Новой Зеландии, Австралии и некоторых островов Тихого океана. Угрозы цунами объявили на Курильских островах и в Японии.