В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Тонгу накрыло цунами

В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в районе островов Полинезии. Оно продолжалось на протяжении восьми минут, передает новозеландское издание RNZ.

Над местом извержения поднялся столб пепла диаметром около пяти километров и высотой около 20 километров. Вокруг вулкана образовались ударные волны, которые распространились по южной части Тихого океана. Побережья островного государства Тонги стали накрывать волны высотой более метра.