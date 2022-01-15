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В Москве арестовали еще шестерых хакеров из русскоязычной группировки REvil 20:35
«Мы не хотели повторяться»: у каждого измерения в сиквеле «Через вселенные» будет свой стиль 19:55
В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Тонгу накрыло цунами 19:08
Netflix выпустил трейлер сериала «Изобретая Анну». Это история о русской аферистке Анне Сорокиной 18:26
Настольная игра для трудовых мигрантов, первый взгляд на Бэтгерл и другие новости дня
18:25 дайджест
Турция разрешила российским туристам прививаться вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinovac 16:58
Сиквел «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, снятым в Антарктиде 16:53
Власти выделили 6 млн рублей на создание настольной игры для трудовых мигрантов 16:36
В твиттере сравнили оригинальные и российские обложки для книг о Гарри Поттере 15:42
Канье Уэст выпустил фит с The Game «Eazy» 15:29
Польские географы разработали подробную карту мира «Ведьмака» 14:45
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики из‑за «необоснованного» повышения цен на газ 14:33
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Открытие Политехнического музея в Москве после реставрации отложили до 2025 года 13:55
Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками «Госуслуг» и красть данные через QR-код 13:41
Роман Васьянов стал членом Американского общества кинооператоров 13:11
Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгерл 12:40
Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний вакцины против COVID-19 для детей от шести лет 12:06
В России выявили 27 179 новых случаев COVID-19 11:57
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Звезда «Эйфории» Сторм Рейд присоединилась к сериалу по игре The Last of Us. Она сыграет Райли 11:34
Семилетняя россиянка попала в топ-10 самых богатых ютьюб-блогеров по версии Forbes 10:32
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Настольная игра для трудовых мигрантов, первый взгляд на Бэтгерл и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:25

Власти Турции разрешили российским туристам прививаться иностранными вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinovac. Уже после первого укола клиники будут выдавать сертификат, который признается в Евросоюзе.

В России выявили 27 179 новых случаев коронавируса. Число заболевших COVID-19 в стране за сутки выросло на 14%.

Петербургский фонд получил грант в 6 млн рублей на создание игры для трудовых мигрантов, которая подготовит их к поездке в Россию. Главная ее цель — заработать больше денег, чем у других игроков, при этом не нарушив российских законов.

Россиянин Марк Кондратюк стал новым чемпионом Европы по фигурному катанию в Таллине. Он сделал три четверных прыжка и два тройных акселя под композицию из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Российский оператор Роман Васьянов присоединился к Американскому обществу кинематографистов. Он снимал «Стиляг» Валерия Тодоровского, «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра, боевик «Тройная граница» от Netflix и ряд других картин в России и США.

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла шестую строчку в рейтинге самых богатых ютьюб-блогеров 2021 года по версии Forbes. В прошлом году она заработала 28 млн долларов.

Открытие Политехнического музея в Москве после реставрации отложили до 2025 года. В учреждении отметили, что занимаются сокращением этого срока, так как из‑за задержек увеличивается стоимость работ.

Лесли Грейс опубликовала фотографию в образе Бэтгерл. В посте от имени супергероини она написала, что позволит противникам недооценивать ее, чтобы в нужный момент «надрать им задницы».

Сторм Рейд примет участие в экранизации The Last of Us от HBO. Она исполнит роль Райли Абель — лучшей подруги главной героини Элли.

Канье Уэст и The Game выпустили фит «Eazy». В течение 24 часов после выпуска его можно послушать в Spotify, а что с ним будет дальше — неизвестно.

Brockhampton объявили о планах уйти на «бессрочный перерыв» после того, как выступят в Лондоне и на фестивале Coachella. Все последующие концерты и туры будут отменены.

Географы из Варшавского университета составили детальную карту вселенной «Ведьмака». На ней изображено расположение государств, гор, крупных рек, островов и городов, классифицированных по количеству жителей.

Оказывается, все это время мы видели обложки книг о Гарри Поттере не такими, какими их рисовала художница. Российское издательство обрезало оригинал изображения — и из‑за этого потерялись детали и отсылки.

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