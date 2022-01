Настольная игра для трудовых мигрантов, первый взгляд на Бэтгерл и другие новости дня

Власти Турции разрешили российским туристам прививаться иностранными вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinovac. Уже после первого укола клиники будут выдавать сертификат, который признается в Евросоюзе.

В России выявили 27 179 новых случаев коронавируса. Число заболевших COVID-19 в стране за сутки выросло на 14%.

Петербургский фонд получил грант в 6 млн рублей на создание игры для трудовых мигрантов, которая подготовит их к поездке в Россию. Главная ее цель — заработать больше денег, чем у других игроков, при этом не нарушив российских законов.

Россиянин Марк Кондратюк стал новым чемпионом Европы по фигурному катанию в Таллине. Он сделал три четверных прыжка и два тройных акселя под композицию из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Российский оператор Роман Васьянов присоединился к Американскому обществу кинематографистов. Он снимал «Стиляг» Валерия Тодоровского, «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра, боевик «Тройная граница» от Netflix и ряд других картин в России и США.

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла шестую строчку в рейтинге самых богатых ютьюб-блогеров 2021 года по версии Forbes. В прошлом году она заработала 28 млн долларов.

Открытие Политехнического музея в Москве после реставрации отложили до 2025 года. В учреждении отметили, что занимаются сокращением этого срока, так как из‑за задержек увеличивается стоимость работ.

Лесли Грейс опубликовала фотографию в образе Бэтгерл. В посте от имени супергероини она написала, что позволит противникам недооценивать ее, чтобы в нужный момент «надрать им задницы».

Сторм Рейд примет участие в экранизации The Last of Us от HBO. Она исполнит роль Райли Абель — лучшей подруги главной героини Элли.

Канье Уэст и The Game выпустили фит «Eazy». В течение 24 часов после выпуска его можно послушать в Spotify, а что с ним будет дальше — неизвестно.

Brockhampton объявили о планах уйти на «бессрочный перерыв» после того, как выступят в Лондоне и на фестивале Coachella. Все последующие концерты и туры будут отменены.

Географы из Варшавского университета составили детальную карту вселенной «Ведьмака». На ней изображено расположение государств, гор, крупных рек, островов и городов, классифицированных по количеству жителей.

Оказывается, все это время мы видели обложки книг о Гарри Поттере не такими, какими их рисовала художница. Российское издательство обрезало оригинал изображения — и из‑за этого потерялись детали и отсылки.