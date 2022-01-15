Турция разрешила российским туристам прививаться вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinovac

Министерство здравоохранения Турции разрешило прививаться российским туристам зарубежными вакцинами. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее сделать прививку иностранным препаратом в Турции могли только россияне с видом на жительство в стране. Теперь эта возможность доступна и туристам, но платно и только с 18 лет.

Записываться на вакцинацию заранее не нужно. При себе надо иметь только загранпаспорт и 400 турецких лир (2240 рублей) — столько стоит каждый компонент препарата. Туристам предложат выбрать одну из двухкомпонентных вакцин — американскую Pfizer/BioNTech и китайскую Sinovac.

Уже после первого укола данные туриста внесут в государственную информационную систему, а также выдадут бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Документ совместим с европейской системой цифровых сертификатов о вакцинации и признается в Евросоюзе.

Те, кто полностью привит «Спутником V», могут поставить бустерную дозу Pfizer/BioNTech, которая также позволяет получить сертификат, действующий в ЕС. После вакцинации Sinovac можно получить сертификат, который признают США, Финляндия, Австрия и Таиланд.

Некоторые государственные клиники Турции уже начали принимать иностранцев, в том числе, в Стамбуле, Анталье и Каше. Представители клиники в Аланье АТОР сообщили, что ждут изменений в IT-системе, которая позволит участвовать в этой программе.