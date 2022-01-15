Власти выделили 6 млн рублей на создание настольной игры для трудовых мигрантов

Петербургский благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» получил президентский грант в 6 млн рублей на создание настольной игры для мигрантов. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Игра моделирует жизнь трудового мигранта в России. По задумке она поможет иностранным гражданам подготовиться к поездке в страну. Помимо самой настолки планируется создание онлайн-викторины по миграционному законодательству и обучающие видеоролики для специалистов.

«Это пособие может использоваться для предвыездной подготовки, для специалистов в сфере миграции и для работы в сфере профилактики ксенофобии. Мы ждем изменения законодательства миграционного, чтобы максимально было актуально. Думаем, к концу года появится переиздание», — заявили представители «ПСП-фонда» изданию подъем.

В действующей версии игры необходимо заработать больше денег, чем у других игроков, при этом не нарушив российских законов. Она должна помочь потенциальному мигранту узнать, как грамотно подготовиться к поездке в Россию, какие для этого нужны документы и как устраиваться на работу. Чтобы играть было интереснее, можно выбрать карточку-биографию, они же роли, от которых зависит характер игрока и его действия.