Власти выделили 6 млн рублей на создание настольной игры для трудовых мигрантов

Петербургский благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» получил президентский грант в 6 млн рублей на создание настольной игры для мигрантов. Об этом сообщает «Секрет фирмы».
Игра моделирует жизнь трудового мигранта в России. По задумке она поможет иностранным гражданам подготовиться к поездке в страну. Помимо самой настолки планируется создание онлайн-викторины по миграционному законодательству и обучающие видеоролики для специалистов.
«Это пособие может использоваться для предвыездной подготовки, для специалистов в сфере миграции и для работы в сфере профилактики ксенофобии. Мы ждем изменения законодательства миграционного, чтобы максимально было актуально. Думаем, к концу года появится переиздание», — заявили представители «ПСП-фонда» изданию подъем.
В действующей версии игры необходимо заработать больше денег, чем у других игроков, при этом не нарушив российских законов. Она должна помочь потенциальному мигранту узнать, как грамотно подготовиться к поездке в Россию, какие для этого нужны документы и как устраиваться на работу. Чтобы играть было интереснее, можно выбрать карточку-биографию, они же роли, от которых зависит характер игрока и его действия.
«У вас есть характер, который вам выдается, это такая карточка, за кого играете. Можно и без нее обойтись. Мы обычно используем карточку-биографию, чтобы лучше играть, например, с российской молодежью, чтобы они понимали, что можно побыть в России в роли Карена, Джамшеда, Лейлы и так далее», — рассказали создатели игры.
Как отметили в «ПСП-фонде», на данный момент в игре есть 20 биографий — 10 женских и 10 мужских. Они построены на реальных историях трудовых мигрантов. Также авторы проекта ориентировались на свой «опыт помощи нескольким тысячам человек в их реальной жизни».