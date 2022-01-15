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Сиквел «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, снятым в Антарктиде

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:53

Продолжение «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, который сняли на Антарктиде. Об этом сообщает ScreenRant со ссылкой на интервью с режиссером Риком Дагдейлом.

По его словам, 15 членов съемочной группы (Хопкинс не был с ними) отправились в Антарктиду на шесть дней, чтобы снять несколько сцен. Подготовиться к путешествию им помогли исследователь Себастиан Коупленд и писатель Дэвид Чайлдресс.

Дагдейл рассказал, как команда защищалась от холода. Им посоветовали как можно больше чаще носить солнцезащитные очки, одеваться в несколько слоев одежды, а к камерам были прикреплены грелки для рук.

Первый фильм был снят в 17 странах. Для сиквела создатели планируют посетить 14 точек на планете, включая экзотические места в Малайзии и Перу.

«Нулевой контакт» сняли в 2020 году под удаленным руководством режиссера Дагдейла. Фильм рассказывает о пяти персонажах, живущих в разных частях света, но связанных своей преданностью титану технологий (его сыграет Хопкинс), изобретение которого может стать спасением или катастрофой для человечества.

«Нулевой контакт» стал первым полнометражным проектом, который вышел на NFT-платформе Vuele. Платформа рассчитывает предоставлять совершенно новый доступ к контенту в виде несменяемых токенов.

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