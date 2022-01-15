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В твиттере сравнили оригинальные и российские обложки для книг о Гарри Поттере

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:42

Переводчик комиксов и шеф-редактор ComicsBoom! Александр Куликов написал в твиттере тред об обложках книг «Гарри Поттер». Он рассказал, как создавались изображения для американских изданий, чем они отличаются от российских версий, и поделился интересными подробностями.

Оказывается, российский читатель видел обложки к «Гарри Поттеру» не во всей красе, а обрезанными. Художница Мэри Гранпрэ рисовала для американского издательства Scholasti обложки суперизданий, на которых намного больше деталей и отсылок к событиям и персонажам книги.

В треде Куликов поделился другими наработками Гранпрэ, которые могли бы попасть на обложки книг, но по каким‑либо причинам их не утвердили. Например, вместо «философского камня» в названии могла бы быть «школа магии» — такой вариант обложки тоже есть.

Кроме того, в американских книгах Гранпрэ для каждой главы рисовала иллюстрации, но в отечественных их не нашлось. Позже выяснилось, что российское издательство «Росмэн» все-таки печатало книги о юном волшебнике с картинками художницы, но они «как будто мощно потеряли в качестве».

Это не весь тред Куликова. Узнать, какой палитрой пользовалась Гранпрэ, на какие культурные компромиссы пришлось пойти издателям и как выглядит обложка «Гарри Поттера» на арабском, можно по ссылке.

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