В твиттере сравнили оригинальные и российские обложки для книг о Гарри Поттере

Переводчик комиксов и шеф-редактор ComicsBoom! Александр Куликов написал в твиттере тред об обложках книг «Гарри Поттер». Он рассказал, как создавались изображения для американских изданий, чем они отличаются от российских версий, и поделился интересными подробностями.

Оказывается, российский читатель видел обложки к «Гарри Поттеру» не во всей красе, а обрезанными. Художница Мэри Гранпрэ рисовала для американского издательства Scholasti обложки суперизданий, на которых намного больше деталей и отсылок к событиям и персонажам книги.