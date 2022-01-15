Польские географы разработали подробную карту мира «Ведьмака»

Ученые с кафедры политической и исторической географии факультета географии и регионоведения Варшавского университета составили подробную карту местности вселенной «Ведьмака». Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
При создании карты географы ориентировались на объекты, упомянутые в оригинальной серии романов Анджея Сапковского и всех произведениях по мотивам книг, включая игры CD Project RED, комиксы и сериал от Netflix. Общая планировка также согласуется с атласами, которые ранее разрабатывали фанаты «Ведьмака».
Карта содержит расположение государств, гор, крупных рек, островов и городов, классифицированных по количеству жителей. Ученые обещают, что на ней можно будет найти Каэр Морхен, столицу Темерии Вызиму, место битвы Геральта со Стригой, а также рассчитать расстояние от архипелага Скеллиге до Цинтры.
В релизе университета также отмечается, что некоторые места, обозначенные на карте, географы придумали сами для полноты картины. Однако общее расположение объектов сохранено и передано максимально точно.
Как отмечает издание GRY Online, у атласа польских ученых есть некоторые различия с предыдущими подобными работами. Например, авторы изменили расположение и размер островов Скеллиге.
Для сравнения журналисты показали карту из видеоигры «Ведьмак» от CD Project RED:
17 декабря вышел второй сезон «Ведьмака» от Netflix. Главной его идеей стало внутреннее противоречие героев. Также проект продлили на третий сезон, начало съемок запланировано на весну 2022 году. В продолжении будет адаптирована книга Анджея Сапковского «Час презрения». В нем Геральт, Йеннифэр и Цири столкнутся с Братством колдунов, Нильфгаардом и эльфами, которые хотят заполучить Цири.