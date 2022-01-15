Польские географы разработали подробную карту мира «Ведьмака»

Ученые с кафедры политической и исторической географии факультета географии и регионоведения Варшавского университета составили подробную карту местности вселенной «Ведьмака». Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

При создании карты географы ориентировались на объекты, упомянутые в оригинальной серии романов Анджея Сапковского и всех произведениях по мотивам книг, включая игры CD Project RED, комиксы и сериал от Netflix. Общая планировка также согласуется с атласами, которые ранее разрабатывали фанаты «Ведьмака».

Карта содержит расположение государств, гор, крупных рек, островов и городов, классифицированных по количеству жителей. Ученые обещают, что на ней можно будет найти Каэр Морхен, столицу Темерии Вызиму, место битвы Геральта со Стригой, а также рассчитать расстояние от архипелага Скеллиге до Цинтры.