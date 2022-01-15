В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики из‑за «необоснованного» повышения цен на газ

Бывшего вице-министра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева задержали в Мангистауской области. Агентство по финмониторингу республики подтвердило арест по подозрению в «необоснованном» повышении цен на газ.

Также задержали руководителей электронных торговых площадок и другие «лица, причастные к повышению цен на сжиженный газ».

Карагаев взят под стражу на два месяца. Подробности не подлежат разглашению в интересах следствия, отметили в агентстве.

Карагаев занимал пост вице-министра энергетики с конца 2019 года. С этой должности его сняли 15 января, а на замену поставили Асхата Хасенова.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Ата, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе. Спустя несколько дней митинги переросли в вооруженные столкновения с полицией, протестующие захватывали административные здания и офисы телеканалов.

Число задержанных в Казахстане превысило 7000 человек. По данным ООН, в ходе беспорядков в Казахстане получили ранения около 1000 человек. МВД сообщает о гибели 18 силовиков. Число погибших гражданских лиц власти не называют.

Национальная палата предпринимателей страны оценила ущерб от беспорядков в 40 млрд тенге (около 7 млрд рублей). Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал митинги «террористической угрозой» и «подрывом целостности государства». По его словам, в стране действуют «международные террористические банды».

Токаев обратился за помощью к ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Миротворцы были приглашены, чтобы охранять правительственные здания и ключевые объекты инфраструктуры, такие как аэропорты. В разгоне протестов они не участвовали — этим занимались казахстанские силовики.

10 января Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о стабилизации обстановки во всех районах Казахстана и освобождении всех объектов, захваченных протестующими. На следующий день Токаев сказал, что основная миссия сил ОДКБ завершена, а их вывод начнется 13 января и займет не более 10 дней.