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Открытие Политехнического музея в Москве после реставрации отложили до 2025 года

Виктория Шанина
Сегодня в 13:55

Контракт на выполнение работ по реставрации и реконструкции здания Политехнического музея на Лубянке в Москве продлили до 1 июля 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на документацию сайта госзакупок. При этом издание обратило внимание, что в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) сообщается об открытии музея только в 2025 году.

Как пояснили РБК в пресс-службе Политехнического музея, в ФАИП указан максимальный срок открытия. Представители музея отмечают, что занимаются «приближением срока ввода объекта в эксплуатацию», но произойдет это не раньше 2023 года.

Задержка открытия объясняется пандемией коронавируса. В музее заявили, что из‑за ограничений в столице темпы работ замедлились, а стоимость материалов и зарплата рабочих увеличилась. Первый контракт на подрядные работы составлял 7,3 млрд рублей, на данный момент эта сумма увеличилась уже до 10,7 млрд. Общая стоимость работ по состоянию на начало 2022 года составляет 18,2 млрд рублей.

Кроме того, отметили в Политехе, в 2020 году в проект реконструкции были добавлены новый решения. В их числе — дополнительные подземные этажи и светопрозрачная кровля над внутренними дворами.

Работы по реставрации и реконструкции здания Политехнического музея начались осенью 2013 года. Предполагалось, что музей возобновит работу в 2017 году, но открытие перенесли сначала на 2020-й, а затем на 2021 год.

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