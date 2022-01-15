перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Турция разрешила российским туристам прививаться вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinovac 16:58
Сиквел «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, снятым в Антарктиде 16:53
Власти выделили 6 млн рублей на создание настольной игры для трудовых мигрантов 16:36
В твиттере сравнили оригинальные и российские обложки для книг о Гарри Поттере 15:42
Канье Уэст выпустил фит с The Game «Eazy» 15:29
Польские географы разработали подробную карту мира «Ведьмака» 14:45
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики из‑за «необоснованного» повышения цен на газ 14:33
polytechmuseum/Instagram
Открытие Политехнического музея в Москве после реставрации отложили до 2025 года 13:55
Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками «Госуслуг» и красть данные через QR-код 13:41
Роман Васьянов стал членом Американского общества кинооператоров 13:11
Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгерл 12:40
Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний вакцины против COVID-19 для детей от шести лет 12:06
В России выявили 27 179 новых случаев COVID-19 11:57
stormreid/Instagram
Звезда «Эйфории» Сторм Рейд присоединилась к сериалу по игре The Last of Us. Она сыграет Райли 11:34
Семилетняя россиянка попала в топ-10 самых богатых ютьюб-блогеров по версии Forbes 10:32
Группа Brockhampton объявила о «бессрочном перерыве» после выступления на Coachella 10:08
В Ставрополье более 35 тыс. человек остались без электричества из‑за сильного ветра 9:50
Российский фигурист Марк Кондратюк стал новым чемпионом Европы 8:42
Cat Power/YouTube
Cat Power выпустила альбом каверов на Ника Кейва, Фрэнка Оушена, The Pogues и других музыкантов Вчера в 22:53
Apple зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора Вчера в 22:13
Отключить рекламу

Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками «Госуслуг» и красть данные через QR-код

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:41

Мошенники начали звонить от имени сотрудников «Госуслуг», предлагая привязать QR-код к странице пользователя. Они получают доступ к личному кабинету и крадут данные, чтобы оформить кредит. Об этом пишет «Коммерсант».

Злоумышленники просят продиктовать код из СМС-сообщения, чтобы якобы активировать и привязать QR-код к страничке жертвы. Так они получают доступ к личному кабинету, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Зачастую у мошенников уже есть некоторые сведения о человеке, они могут обращаться по имени. Они пользуются тем, что люди действительно сталкиваются с проблемами при получении QR-кодов и их отображении на «Госуслугах». При этом денег у жертв обмана не просят, тем самым ослабляя из бдительность.

Эксперты отмечают, что мошенническая схема строится не только вокруг QR-кодов, а также электронных цифровых подписей, данных паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведений об автомобилях или недвижимости.

«Мошенник сможет более убедительно выдать себя за сотрудника полиции или банка. Аргументы с информацией о номере автомобиля, СНИЛС или последних платежах за ЖКХ вызовут больше доверия у жертвы», — добавил директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

Чтобы защитить себя, на портале «Госуслуги» стоит использовать двухфакторную аутентификацию, тем самым затруднив вход в личный кабинет. По словам Ульянова из Zecurion, не стоит общаться по входящим звонкам и в случае сомнений уточнить, как самостоятельно связаться с другим представителем сервиса.

В Минцифры заявили, что не сталкивались с жалобами граждан на такие звонки.

В сентябре 2021 года мошенники рассылали фальшивые письма от имени «Госуслуг», таким образом похищая логины и пароли. В ноябре за несколько дней они зарегистрировали почти 50 фейковых сайтов, имитирующих портал.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Ульянов
Павел Коваленко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить