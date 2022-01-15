Роман Васьянов стал членом Американского общества кинооператоров

Российский оператор Роман Васьянов присоединился к Американскому обществу кинематографистов (American Society of Cinematographers, ASC) — старейшему и наиболее почетному сообществу кинооператоров. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ASC.

С ранних лет Васьянов занимался фотографией вместе со своим отцом, который работал фрилансером для журналистов. Позднее он узнал о профессии оператора и поступил в ВГИК, где учился у Вадима Юсова («Солярис», «Я шагаю по Москве», «Черный монах»).

После окончания университета Васьянов начал снимать рекламные ролики — на его счету более 300 промо-кампаний для таких брендов, как Philips, Puma, Dell и Pepsi. Он снял фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», который получил 6 номинаций и 8 побед на премиях «Золотой орел» и «Ника».

Позже оператор начал работать в США, где снял ряд полнометражных картин, включая «Жизнь в мотеле» и «Стену». Васьянов часто сотрудничал с режиссером Дэвидом Эйром — они объединились для работы над фильмами «Ярость», «Патруль» и «Отряд самоубийц». Также он снял боевик «Тройная граница» от Netflix.

В 2020 году вышел режиссерский дебют Романа Васянова — драма «Общага» по роману Алексея Иванова. Картина победила в номинации «Лучший дебют» на российском фестивале «Кинотавр» 2021-го года.