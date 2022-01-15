Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгерл

Лесли Грейс выложила в соцсетях свою фотографию в образе Бетгерл. Фильм о супегероине выйдет на HBO Max в 2022 году.

«Я использую их ожидания против них самих. Это будет их слабостью. Не моей. Пусть все меня недооценивают. И когда их бдительность ослабнет, а гордость обретет силу, позволь мне надрать им задницы», — написала Грейс от имени Бетгерл.

Ее костюм вдохновлен комиксом «Бэтгерл из Бернсайда».