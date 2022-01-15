Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгерл

Лесли Грейс выложила в соцсетях свою фотографию в образе Бетгерл. Фильм о супегероине выйдет на HBO Max в 2022 году.
«Я использую их ожидания против них самих. Это будет их слабостью. Не моей. Пусть все меня недооценивают. И когда их бдительность ослабнет, а гордость обретет силу, позволь мне надрать им задницы», — написала Грейс от имени Бетгерл.
Ее костюм вдохновлен комиксом «Бэтгерл из Бернсайда».
Помимо Грейс, в предстоящей картине появятся Дж.-К.Симмонс, Брендан Фрейзер и Джейкоб Скипио. Ранее стало известно, что к роли Бэтмена может вернуться Майкл Китон.
Симмонсу предстоит вернуться к роли Джеймса Гордона. Фрейзен появится на экране в образе Светлячка. Кого сыграет Скипио, пока не раскрывается. Также в секрете держится сюжет «Бэтгерл».
Collider предполагает, что действие будет сосредоточено вокруг угроз, которые полицейское управление Готэма получило после утечки фотографий рабочего стола офицера Барбары Гордон (настоящее имя Бэтгерл).
Исполнительными продюсерами проекта выступают Майкл Э.Услан, Уолтер Хамада, Гален Вайсман и Кристина Ходсон. Сценарий написала Ходсон. Режиссерами стали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах.