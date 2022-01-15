перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками «Госуслуг» и красть данные через QR-код 13:41
Роман Васьянов стал членом Американского общества кинооператоров 13:11
Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгерл 12:40
Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний вакцины против COVID-19 для детей от шести лет 12:06
В России выявили 27 179 новых случаев COVID-19 11:57
stormreid/Instagram
Звезда «Эйфории» Сторм Рейд присоединилась к сериалу по игре The Last of Us. Она сыграет Райли 11:34
Семилетняя россиянка попала в топ-10 самых богатых ютьюб-блогеров по версии Forbes 10:32
Группа Brockhampton объявила о «бессрочном перерыве» после выступления на Coachella 10:08
В Ставрополье более 35 тыс. человек остались без электричества из‑за сильного ветра 9:50
Российский фигурист Марк Кондратюк стал новым чемпионом Европы 8:42
Cat Power/YouTube
Cat Power выпустила альбом каверов на Ника Кейва, Фрэнка Оушена, The Pogues и других музыкантов Вчера в 22:53
Apple зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора Вчера в 22:13
Минюст признал СМИ-иноагентами ООО «Данное сообщение»* и ООО «Номер семьдесят семь»** Вчера в 21:45
Голикова: выдача QR-кодов по антителам начнется в России после 1 февраля Вчера в 21:13
Умер режиссер картин «Дива» и «Луна в сточной канаве» Жан-Жак Бенекс Вчера в 20:43
Закон о QR-кодах отложили, против Nirvana подали новый иск и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
HBO Max показал трейлер второго сезона «Воспитанных волками» Вчера в 19:49
Студия Noesis назвала дату выхода бета-версии квеста «Тихое: История одного расследования» Вчера в 19:10
Ущерб от повреждения картины ученицы Малевича Анны Лепорской составил 250 тыс. рублей Вчера в 18:55
Komplimenter опубликовал клип на трек «Призраки прошлого» Вчера в 18:41
Отключить рекламу

Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгерл

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:40

Лесли Грейс выложила в соцсетях свою фотографию в образе Бетгерл. Фильм о супегероине выйдет на HBO Max в 2022 году.

«Я использую их ожидания против них самих. Это будет их слабостью. Не моей. Пусть все меня недооценивают. И когда их бдительность ослабнет, а гордость обретет силу, позволь мне надрать им задницы», — написала Грейс от имени Бетгерл.

Ее костюм вдохновлен комиксом «Бэтгерл из Бернсайда».

Помимо Грейс, в предстоящей картине появятся Дж.-К.Симмонс, Брендан Фрейзер и Джейкоб Скипио. Ранее стало известно, что к роли Бэтмена может вернуться Майкл Китон.

Симмонсу предстоит вернуться к роли Джеймса Гордона. Фрейзен появится на экране в образе Светлячка. Кого сыграет Скипио, пока не раскрывается. Также в секрете держится сюжет «Бэтгерл».

Collider предполагает, что действие будет сосредоточено вокруг угроз, которые полицейское управление Готэма получило после утечки фотографий рабочего стола офицера Барбары Гордон (настоящее имя Бэтгерл).

Исполнительными продюсерами проекта выступают Майкл Э.Услан, Уолтер Хамада, Гален Вайсман и Кристина Ходсон. Сценарий написала Ходсон. Режиссерами стали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Брендан Фрейзер
Майкл Китон
Барбара Гордон
Кристина Ходсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить